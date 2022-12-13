Російського чиновника звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України.

Національна поліція виявила у депутата Держдуми Російської Федерації 11 квартир в Києві. Йому повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Такою інформацією поділився прес-служба Національної поліції в офіційному Telegram-каналі. Ім'я депутата не називається, але сказано, що він народився в 1968 році в Маріуполі. Згідно з даними правоохоронців, чиновник також брав участь у так званій "спецоперації".

Під цей опис підходить Дмитро Саблін, депутат Держдуми Російської Федерації від партії "Єдина Росія". Повідомляється, що він разом з іншими своїми колегами голосував за надання дозволу на введення військ в Україну. Чиновник також отримав медалі "за відвагу" і "за звільнення Маріуполя" від так званого голови "ДНР" Дениса Пушиліна.

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"Окрім того, в ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих Голосіївським судом м. Києва обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києві", — розповіли правоохоронці.

Останні гучні повідомлення про підозру

Двоє колишніх офіцерів ЗСУ перейшли на бік ворога і воюють проти України. Вони звинувачуються в державній зраді.

Ректору Почаївської духовної семінарії Московського патріархату повідомили про підозру. Він використовував фальшивий профіль у соціальних мережах, щоб публікувати деструктивний контент.

Правоохоронці в кінці листопада повідомили про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову, який голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей України.

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