Депутат держдуми сприяв воєнній агресії РФ та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови держдуми РФ Олександру Бабакову, який голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей України.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, повідомлено про підозру російському олігарху, заступнику голови держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та настання інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрюваний сприяв воєнній агресії РФ та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.

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Також встановлено, що він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром групи енергетичних компаній VS Energy, яка працює в Україні.

В її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві, на корпоративні права яких вже накладено арешт за клопотанням прокурорів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Бабакова.

Справа Бабакова: що відомо

3 жовтня держдума РФ проголосувала за ратифікацію договорів про включення окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до складу Росії.

22 листопада слідчі СБУ провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, власниками якої є російські олігархи - член комітету держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер, Бабаков та "злодій в законі" Михайло Воєводін.

VS Energy володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України.