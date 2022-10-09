Рішення мають намір прийняти до січня 2023 року.

Москва, яка раніше не збиралася впроваджувати візи для українців у відповідь на введення Києвом візового режиму з РФ, готує "заходи у відповідь".

Про це повідомив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук, пише пропагандистське агентство ТАСС.

Поліщук нагадав, що російсько-українська угода про безвізові поїздки громадян, з якої в липні 2022 року вийшла Україна, нібито продовжує діяти до січня 2023 року. До цього часу РФ планує прийняти "відповідні заходи".

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"Ми її дотримуємося. Питання про заходи у відповідь опрацьовується. Рішення має бути прийнято до закінчення терміну дії угоди з урахуванням всіх цих обставин", — заявив дипломат.

За словами Поліщука, влада Росії "керуватиметься інтересами громадян і враховуваватиме гуманітарні міркування".

Візовий режим з Росією: що варто знати про рішення України

Як повідомляв УНІАН, 2 травня петиція до президента України Володимира Зеленського щодо візового режиму з Росією набрала необхідні 25 тисяч голосів. Вона була створена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, 11 лютого.

7 червня Кабінет міністрів за пропозицією президента Володимира Зеленського схвалив постанову про введення з 1 липня візового режиму для громадян РФ.

З початку липня візовий режим для росіян почав діяти. Тепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду необхідні закордонний паспорт, з собою росіяни мають мати не менш як 52 тисячі гривень.

У перший тиждень взагалі не було заяв на отримання візи. А за перші два тижні жоден громадянин Російської Федерації не отримав дозвіл на в'їзд. Протягом місяця заявки подали 80 осіб.

Раніше в жовтні заступник голови МЗС Росії Євгеній Іванов заявив, що Москва не збирається вводити візи для українців.

При цьому у вересні заступник голови МЗС Андрій Руденко повідомив, що введення віз у відповідь розглядається.

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