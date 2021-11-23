Чоловік створив типографію у себе вдома.

На Львівщині повідомлено про підозру місцевому жителю, який виготовляв підроблені COVID-сертифікати для заробітчан.

Про це інформує прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний створив у себе вдома типографію, де виготовляв підроблені медичні документи – сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Свої послуги він надавав в основному перевізникам, які купували їх для пасажирів – українських заробітчан.

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У ході обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено печатки лікарів та медичних установ, свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, а також комп’ютерну техніку.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом підроблення документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська