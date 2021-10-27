Чоловік періодично б’є шокером свого пса та нецензурно лається на перехожих.

У Дніпрі патрульні затримали чоловіка, який знущався над собакою.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Там інформують, що 25 жовтня до поліції звернулись небайдужі громадяни та повідомили, що на Донецькому Шосе невідомий чоловік знущається над своєю собакою та поводиться агресивно до оточуючих.

Екіпаж прибув на місце й виявив громадянина із собакою. Він перебував із явними ознаками сп’яніння та в руках тримав шокер.

Очевидці розповіли, що чоловік періодично б’є шокером свого пса та нецензурно лається на перехожих. Присутність поліцейських та їхні вимоги припинити таку поведінку не вплинули на громадянина, тому його довелося затримати.

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Повідомляється, що шкуродера доставили до відділку поліції, де на нього склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Хуліганські дії), ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП.

Після цього собаку забрали сусіди, а на чоловіка чекає суд.

Як повідомляв УНІАН, у селищі міського типу Велика Олександрівка Херсонської області пенсіонерка вирішила, що собака сусідів душить її курей та помстилася – жорстоко вбила тварину на очах у дитини.

Автор: Олег Давигора