Через дії зрадника було поранено шість людей.

У Миколаєві затримали інформатора російської спецслужби, який "полював" на техніку, яку Сили оборони отримали від іноземних партнерів.

Як повідомляє Служба безпеки України, зрадник співпрацював з головним управлінням генштабу ЗС РФ(більш відомого як ГРУ).

Встановлено, що цей чоловік коригував російські повітряні удари по місту та саме за його наведенням ворог обстріляв Миколаївський суднобудівний завод.

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"Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено шістьох мирних жителів і пошкоджено їхні будинки", - розповіли в СБУ.

Крім того, зрадник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території міста. За даними СБУ, насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків "Леопард" і бойових машин піхоти "Бредлі".

Ворожий інформатор від свого російського куратора отримував грошову винагороду за свою "роботу".

Контррозвідники СБУ затримали поплічника окупантів, коли той збирав нові дані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Фігурант - місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У поле зору противника він потрапив через своє активне користування прокремлівськими Телеграм-каналами, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

"Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував "потрібні" відомості або "в темну" використовував своїх знайомих, які не знали, що мають справу зі зрадником", - розповіли в українській спецслужбі.

При обшуках за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ, він наразі перебуває під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Як уточнили у прес-службі Миколаївської обласної прокуратури, фігуранту інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ.

За даними слідства, він передав ворогу дані, які ворог використовував для завдання артилерійських чи авіаударів по об’єктах.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримано ворожого інформатора за злив розвідданних московським пропагандистам та спецслужбам РФ.

Встановлено, що обвинувачений через соцмережу "Вконтакте" передавав підсанкційному московському блогеру і пропагандисту інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси. Окрім текстових повідомлень ворожий поплічник надсилав фото укріплених позицій Сил оборони.

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