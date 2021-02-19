Зараз в модульному містечку живуть 196 осіб.

У Харкові побудують три гуртожитки для жителів Донецької та Луганської області, яким довелося залишити своє житло і переїхати з окупованих територій.

Гуртожитки побудують на місці існуючого модульного містечка. Про це повідомляє прес-служба міськради.

В.о. мера Ігор Терехов нагадав, що Харків був першим містом України, в якому побудували модульне містечко для переселенців.Читайте такожВ.о. мера Харкова Терехов доручив зменшити суми в січневих квитанціях за тепло

«Воно було розраховане на п'ять років. На жаль, конструкція стає непридатною, і нам потрібно створити для людей комфортні умови. Тут живуть люди, які потребують соціального захисту, люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми. За ці роки в містечку народилося 30 дітей. Розраховуємо якомога швидше отримати кошти й приступити до робіт», - заявив Терехов.

Він повідомив, що 30% проекту буде профінансовано з міського бюджету, решта 70% - з державного.

Зараз в модульному містечку живуть 196 осіб, в тому числі 78 дітей і 27 людей з інвалідністю. Багато з них отримують соціальну допомогу і не можуть дозволити собі орендувати або придбати житло, навіть беручи участь у міській житловій програмі.

Нагадаємо, транзитне модульне містечко для переселенців було відкрито в Харкові у 2015 році. Воно було побудоване на кошти, виділені урядом Німеччини Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).

Раніше Ігор Терехов наголосив, що серед основних пріоритетів роботи міської влади на 2021 рік – завершення інфраструктурних проектів (у тому числі будівництво нових станцій метро і реконструкція зоопарку) та благоустрій спальних районів Харкова.

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Автор: УНІАН