Уперше скрипалька відвідала Харків у 2019 році.

У Харкові зазвучала "Червона скрипка" легендарного майстра Антоніо Страдіварі, якій торік виповнилось 300 років.

На репетицію до станції метро "Госпром" прийшли сотні містян, пише Kharkiv Today.

Солісткою виступила американська музикантка Елізабет Піткерн з участю академічного симфонічного оркестру "Слобожанський" під керівництвом німецького диригента Даниїла Австріха.

Володарка унікального інструменту зізналася, що у майбутньому хоче продати цінну скрипку вартістю від 3-15 мільйонів доларів, а гроші витратити на благодійність.

"Для мене вона безцінна. Коли кар’єра закінчиться, скрипка буде продана, всі виручені гроші підуть на школи й університети", – розповіла Піткерн.

Свій інструмент скрипалька возить у спеціальному футлярі з титанового сплаву.

Репетицію провели перед концертом "Містична "Червона скрипка" Страдіварі", що відбудеться у п’ятницю, 10 вересня. На сцені звучатимуть композиції Дмитра Шостаковича, Сергія Прокоф’єва, Арама Хачатуряна.

Скрипки Страдіварі

Дослідники до сьогодні не можуть зійтися у перевагах скрипок Страдіварі. Більшість науковців все ж звертає увагу на щільну деревину й "секретну формулу" лаку.

Для хімічної обробки деревини Страдіварі використовував суміш поташу, верби та вугілля.

Для ізоляції майстер накладав другий шар з білка, меду, цукру та аравійської камеді. А потім – лак, який не проникав углиб деревини скрипки.

Обробка деревини служила також захистом проти паразитів та плісняви. Проте, інше дослідження стверджує, що власне дія плісняви мала би надати особливу якість звучання деревини, тим більше, що провели порівняння сліпим методом скрипки Страдіварі та сучасної скрипки, зробленої з деревини, обробленої пліснявою, і цей сучасний інструмент переміг.

Для своїх інструментів Страдіварі використовував балканський клен, обичайок і ялину європейську.

Автор: Яна Ставська