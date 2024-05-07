У ТЦК вважають, що оприлюднення інформації у соцмережах про їхню роботу шкодить ЗСУ.

Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки попереджає, що за поширення у соцмережах інформації про військовослужбовців, які роздають повістки, загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сторінці ТЦК та СП у Facebook.

"До уваги громадськості, ЗМІ, коментаторів, блогерів та експертів. Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу, а також призводять до підриву авторитету Збройних сил України у суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що розкриття даних про роботу ТЦК містять ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).

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Зокрема, це виражається у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

У ТЦК заявили, що за скоєння таких дій загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У коментарях під дописом користувачі зазначають, що співробітники ТЦК та СП відносяться до категорії працівників ЗСУ та не є військовослужбовцями.

Окрім того, згідно з положеннями закону України "Про інформацію", до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені, зокрема, факти порушення прав і свобод людини. Також в Україні немає прихованої мобілізації, тому інформація про оповіщення військовозобов’язаних має право на розповсюдження в соціальних мережах, на офіційних сторінках в Інтернеті, по радіо та телебаченню.

Мобілізація в Україні

Під час мобілізації в Україні часто фіксуються випадки неправомірних дій працівників ТЦК та СП. Так, українці неодноразово знімали на камери телефонів сцени затримання чоловіків військкомами. Їх заштовхували в автомобілі та везли до ТЦК для проходження медкомісії та подальшої відправки до військових частин.

Президент Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про мобілізацію, який раніше ухвалила Верховна Рада. У документі, зокрема, передбачено посилення відповідальності за ухилення від служби. Закон набере чинності 18 травня. Згідно з ним, усі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів.

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