Вони не відповідають технічним вимогам й не можуть бути об’єктами, здатними захистити українців.

У Києві в ході перевірки виявили, що 14% з визначених укриттів не відповідають технічним вимогам і не можуть використовуватись як захисні споруди.

Про це повідомив заступник Київського міського голови Петро Пантелеєв, доповідаючи на засіданні Київради.

Він зазначив, що наразі перевірка об’єктів цивільного захисту міста ще триває, але вже вивчено ситуацію у понад 80% з них.

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"68% є придатними (згідно з оприлюдненою на засіданні графікою, це 2584 укриття). Приблизно третина є непридатними. І ця частина ділиться на ті, які не можуть бути взагалі укриттями, тобто вони не відповідають нормативним і технічним вимогам (відповідно до графічних матеріалів, це 14% або 554). і є частина, які в принципі можуть бути придатними, але необхідно виконати ті чи інші дії, заходи для цього (відповідно до графічних матеріалів, це 18% або 683 укриття)", - сказав Пантелеєв.

При цьому він зауважив, що 95% з непридатних укриттів розташовані в житлових будинках, 5% - в інших спорудах.

За словами заступника голови КМДА, згідно з даними перевірки, є райони, в яких ситуація гірша – Подільська РДА, Солом’янська, Голосіївська. І є райони, які достатньо непогано "виглядають" та справляються - це Дніпровський район, Оболонський", - сказав Пантелеєв.

За його словами, з-поміж перевірених укриттів до близько 70% - є доступ, 25% - доступні протягом 5 хвилин, бо треба комусь передзвонити, погукати і 4% - це взагалі закриті приміщення, до яких доступу немає.

Як повідомляв УНІАН, в додатку "Київ Цифровий" після трагедії 1 червня почав функціонувати сервіс зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, через який кияни можуть скаржитись на об’єкти захисту.

Загалом у Києві є 4655 тис. об’єктів, що визначені міською владою як об'єкти цивільного захисту.

Київрада підтримала фінансування для ремонту укриттів у столиці

Сьогодні депутати Київради на пленарному засіданні підтримали виділення з бюджету міста додатково 0,5 млрд грн для районних держадміністрацій на ремонти підвальних приміщень житлових будинків, що використовуються як простіші укриття.

Крім того, Київрада підтримала виділення 50 млн грн додаткових коштів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на експлуатацію та технічне обслуговування та капремонти підвальних приміщень житлових будинків для використання їх під укриття, та 200 млн грн. - Департаменту охорони здоров’я на капремонт сховищ у підпорядкованих закладах.

Мер столиці Віталій Кличко раніше повідомив, що цього та минулого року з бюджету міста на ремонти укриттів виділено було 1,2 млрд грн. Водночас під час перевірок укриттів представниками міської влади було зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами.

Після 1 червня, коли в Києві під час ракетної атаки біля одного з укриттів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і дитина, бо не змогли сховатися через зачинені двері укриття, президент України Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

Зокрема 5 червня за результатами перевірки третини укриттів у столиці Камишін заявив, що у Києві ситуація з готовністю укриттів до використання залишається критичною.

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