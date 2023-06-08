Гроші спрямують до районних держадміністрацій, які і виконуватимуть ремонти.

На ремонт укриттів Києва районним держадміністраціям виділено з міського бюджету додатково 0,5 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила сьогодні Київська міська рада.

Так, Голосіївській РДА передбачено 42,9 млн грн, Дарницькій – 58,9 млн грн, Деснянській – 61,8 млн грн, Дніпровській - 60,4 млн, Оболонській – 53,6 млн грн, Печерській – 28,2 млн грн, Подільській – 35,7 млн грн, Святошинській – 57,7 млн грн, Солом’янській – 65,5 млн грн та Шевченківській РДА – 35,6 млн грн.

"Даний розподіл здійснено за принципом, що використовувася при формуванні бюджету – за кількістю населення, а отже, відповідно, за кількістю укриттів. Зберігається ця формула", - прокоментував перший заступник голови постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

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Крім того, Київрада підтримала виділення 50 млн грн. додаткових коштів Департаменту житлово-комунальної інфрастукрутри на експлуатацію та технічне обслуговування та капремонти підвальних приміщень житлових будинків для використання їх під простіші укриття, та 200 млн грн. - Департаменту охорони здоров’я на капремонт сховищ у підпорядкованих закладах.

Таким чином, загалом сьогодні з бюджету міста спрямовується додатково 750 млн грн для ремонтних робіт на об’єктах цивильного зазисту.

Як повідомляв УНІАН, мер столиці Віталій Кличко раніше повідомив, що цього та минулого року з бюжету міста районам на ремонти укриттів виділено було 1,2 млрд грн. Водночас під час перевірок укриттів представниками міської влади було зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами.

Загалом у Києві є 4655 тис. об’єктів, що визначені міською владою як об'єкти цивільного захисту.

Після 1 червня, коли в Києві під час ракетної атаки біля одного з укриттів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і дитина, бо не змогли сховатися через зачинені двері укриття, президент України Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

Зокрема 5 червня за результатами перевірки третини укриттів у столиці Камишін заявив, що у Києві ситуація з готовністю укриттів до використання залишається критичною.

В додатку "Київ Цифровий" після трагедії 1 червня почав функціонувати сервіс зворотнього звʼязку щодо стану укриттів і лише за добу після запуску від киян надійшло більше тисячі скарг.

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