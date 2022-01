Учасники акції подякували урядам держав, які надали значну збройну підтримку Україні на тлі російської загрози.

У неділю, 30 січня, в центрі Києва відбулася акція "Thanks friends", на якій учасники дякували союзникам України за їхню допомогу нашій державі.

Загалом на Майдані Незалежності зібралося близько 200 людей, повідомляє LB.ua.

"Наша подяка – не для іноземних політиків. Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків – літаки з озброєнням долітають до України. Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали", - зазначають організатори заходу.

Учасники акції тримали у руках плакати "Thank you. "Your cool weapons warm our hearts", "Thanks friends", "Ukraine is not Zelensky" та інші. Наприкінці акції учасники підписали банер вдячності.

Активісти, зокрема, висловили вдячність Великій Британії за надання протитанкових ракетних комплексів NLAW, США - за протитанкові комплекси Javelin та ракети до них, Туреччині - за безпілотники Bayraktar, Естонії, Латвії та Литви – за ПТРК "Джавелін" та ЗРК "Стінгер", Чехії – за 152-мм снаряди та іншим країнам, у тому числі Канаді, Польщі і НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Днями Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.

