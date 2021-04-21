За словами начальника ГУ Держпродспоживслужби, «британський» штам швидко поширюється і викликає ускладнення на сьому добу.

У Києві у 80% хворих на COVID-19 зафіксовано «британський» штам коронавірусу.

Читайте такожКиїв до травневих свят може перейти до "помаранчевої" зони – РубанПро це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі «Україна 24».

«Ситуація дійсно є позитивна щодо зниження захворюваності і госпіталізацій. Але сьогодні ми спостерігаємо 80% у місті Києві саме «британського» штаму, який швидко поширюється і викликає ускладнення на сьому добу», - заявив він.

«Радимо всім громадянам при проявах будь-яких ознак захворювання негайно звертатись по медичну допомогу. Всі лікувальні заклади забезпечені, лікарі знають, як працювати з такими хворими. Є алгоритм лікування таких пацієнтів», - cказав Рубан.

Карантинні обмеження у Києві

Київ з 23 березня у ”червоній” зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров