У Києві уламок "Шахеда" влучив у будинок колишньої віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а нині посла України в США Ольги Стефанішиної.

Про це вона повідомила у соцмережі, оприлюднивши фото завданого руйнування у багатоповерхівці. "Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він влучив в нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав", - зазначила Стефанішина.

Відео дня

Вона написала, що з дітьми ховалась в ванній під час атаки росіян, було дуже гучно. І вже під ранок вони побачили фото руйнувань.

"Діти перелякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стресом. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні. Уже отримала номер ТТН, що книга їде до мене", - додала Стефанішина.

За її словами, в будинку, попри влучання, є вода і світло.

Удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, окупанти цієї ночі провели черговий масований обстріл України. В тому числі завдали комбінованого удару по Києву, внаслідок чого двоє людей загинули, ще понад 20 отримали поранення. Наслідки атаки зафіксовані щонайменше у 4-х районах міста.

Також в результаті удару руйнування і поранені є у низці областей.

