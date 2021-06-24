Також електросамокати матимуть номерні знаки.

У Києві встановили максимальну швидкість для користувачів електросамокатів - 20 км/год.

Як повідомляє міська держадміністрація, це врегульовано підписаним сьогодні меморандумом про співпрацю влади столиці з операторами послуг прокату електросамокатів.

Зазначається, що від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони меморандум підписали представники всіх семи компаній, що надають послуги прокату електросамокатів.

За словами Усова, уже зараз вулицями Києва їздить майже 4 тисячі прокатних електросамокатів, і до кінця року їх кількість може сягнути до 7 тисяч. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають запропоновані містом правила.

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Зокрема, за словами Усова, серед головних обмежень, встановлених меморандумом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, а у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.

"Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки та оборони", – додав заступник голови КМДА.

Також, за його словами, буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо будівель органів державної влади.

"Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде", – повідомив Усов.

Він також додав, що одним із важливих пунктів меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб, – із покриттям від 100 тис. грн.

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"Щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат з обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери та трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше", – зазначив Усов.

За його словами, меморандум буде діяти, доки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.

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Автор: Інна Андаліцька