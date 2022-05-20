Першою такою квітковою композицією є знаменита марка із зображенням українського військового на фоні російського корабля.

У кожному районі Києва з'явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі.

"Першою такою композицією є знаменита марка з зображенням українського військового на фоні російського корабля. Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів біля станції метро "Лівобережна". Попри воєнний стан та складну економічну ситуацію у столиці працює майже 700 озеленювачів, які прибирають парки, проводять весняний догляд за рослинами, видаляють аварійні та сухостійні дерева і висаджують нові", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що всі комунальні служби міста працюють у штатному режимі, а понад тисяча комунальників пішла до лав ЗСУ та ТРО, щоб захищати країну.

Як повідомляв УНІАН, на розв'язці біля станції метро "Лівобережна" створили велику клумбу за мотивами знаменитої марки про російський корабель. Там майорітимуть цинерарія, бегонія, чорнобривці, агератум, колеуси та багато інших квітів.

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