Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок, наголосили в КМДА.

У Києві в разі надзвичайної ситуації будуть включені сирени, а також оснащені гучномовцями автомобілі, щоб привернути увагу громадян. У Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповіли про алгоритм дій жителів і гостей столиці в таких випадках.

Як передає "Укрінформ", самі сирени означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!". Якщо ви їх почуєте, потрібно терміново включити телевізор, радіо, інші передавальні пристрої, і слухати повідомлення та інструкціями.

Крім сирен, оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснюватимуть авто, обладнані гучномовцями.

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"Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок", - розповіли в Департаменті.

Такі повідомлення міститимуть:

інформацію про надзвичайну ситуацію,

про місце і час виникнення надзвичайної ситуації,

про територію (район, масив, вулицю, будинок та інше), що потрапляє в зони ураження,

порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо.

"Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації - вберегти і захистити якомога більше людей", - зазначили в КМДА.

Зараз влада Києва спланувала використання понад 500 сховищ і 4500 об'єктів подвійного призначення, серед яких 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів та інше.

Такі захисні споруди можуть укрити майже 3 мільйони людей.

Зауважимо, за інформацією журналістів, не всі адреси сховищ на мапі КМДА актуальні. До того ж не всі бомбосховища придатні для перебування там громадян, обладнані всім необхідним (протигазами, вогнегасниками, електрогенераторами тощо). Трапляються і випадки, коли бомбосховище є, але доступу до нього немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як працюватиме київське метро у разі російського вторгнення.

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