Від 3 червня транслювати та публічно слухати російськомовний музичний контент на території громади не можна.

У Конотопі Сумської області влада вирішила заборонити публічно вмикати російську музику.

Про це у п'ятницю, 3 червня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Відсьогодні рішенням виконкому Конотопської міськради заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Верховної Ради України подано законопроект щодо обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора та заборони гастролювання певних російських виконавців.

Зокрема, нардепи пропонують повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків та співачок, які після 1991 року були громадянами держави-агресора - Російської Федерації.

Раніше, як повідомляв УНІАН, міський голова Конотопа розпорядився заборонити діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) на території Конотопської міської громади.

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