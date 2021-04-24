В одному з сіл Червоноградського району 29-річний чоловік зайшов на подвір’ї односельчанки і вбив її собаку.

На Львівщині судитимуть чоловіка, який застрелив собаку.

Читайте такожВ Умані підлітки повісили цуценя й з реготом спостерігали, як воно задихаєтьсяЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, 12 квітня до поліції звернулася 56-річна жителька одного з сіл Червоноградського району, яка повідомила, що невідома особа вбила її собаку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції. Як встановили правоохоронці, до злочину причетний 29-річний місцевий житель, який, перебуваючи на подвір’ї заявниці, застрелив собаку з мисливської рушниці.

Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника зброю і набої до рушниці.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн), або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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Автор: Вікторія Токарєва