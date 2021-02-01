Ігор Ільків помер в результаті ДТП, що сталася кілька днів тому.

У Львові 1 лютого помер військовий медик та миротворець Ігор Ільків.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов з життя заступник Генерального директора нашого госпіталю з питать психологічної реабілітації учасників АТО та ООС - Ільків Ігор Петрович", - йдеться у повідомленні.

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За даними РБК-Україна, Ільків кілька днів боровся за життя після ДТП, що сталася 29 січня на об’їзній дорозі Львова. Тоді на слизькій дорозі сталося зіткнення автівок Skoda та "ВАЗ". Водій ВАЗу і дитина-пасажир загинули на місці. А водій Skoda та пасажирка ВАЗ опинилися у лікарні.

Ільків був учасником бойових дій, полковником медичної служби, миротворцем у Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані, лікарем Майдану, військовим лікарем на Сході України.

Ігор Ільків - командир медичної роти Північного територіального Управління Національної гвардії України, полковник медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького, депутат Львівської обласної ради 7-го демократичного скликання.

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Автор: Катерина Лиманська