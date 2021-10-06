Мстислав Баник зазначив, що незабаром дані про реєстрацію українців будуть підтягувати з реєстру ДМС.

Українці з ID-картами незабаром більше не будуть зобов'язані носити з собою довідку про реєстрацію. У Міністерстві цифрової трансформації спростять систему.

Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік в інтерв'ю виданню Главред.

"Є нормативна база, яка регулює таке використання. Зараз готується до другого читання законопроект, який активно пропрацював комітет з цифрової трансформації, і ми також приєдналися до його розробки - він спростить процедуру реєстрації як процедуру та прибере штамп в паперовому паспорті та виписку з реєстру, який ми носимо з собою. Першоджерелом та єдиним реєстром за пропискою буде реєстр ДМС і, якщо говорити про Дію, то там і в ID-карті, і в закордонному паспорті буде доступно місце реєстрації - це саме та прописка, яку більше не потрібно буде носити з собою", - пояснив чиновник.

При цьому він вказав, що українцям з ID-картами більше не треба буде носити з собою довідку про реєстрацію, як тільки приймуть закон.

Читайте також"Прописка" по-новому. До чого готуватися"Якщо говорити простою мовою, то якщо людина йде з паперовим паспортом або з ID-карткою, у неї після прийняття закону не будуть мати права просити цю копію. Відповідний державний орган, якому потрібно дізнатися місце реєстрації, повинен звернутися в електронній формі до ДМС та отримати інформацію", - зазначив Баник.

За його словами, при використанні цифрових документів інформація про місце реєстрації буде підтягуватися з реєстрів ДМС.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла закон Про внесення змін до Закону" Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус " (№4355).

Автор: Анастасія Горбачова