Рятувальники намагаються загасити вогонь.

У ніч з 19 на 20 березня в ратуші міста Кам'янка-Бузька, що у Львівській області, виникла пожежа. Станом на 00:30 рятувальники продовжують боротися з вогнем.

Про це інформувала пресслужба місцевої міської ради у Facebook.

За уточненими даними, горить дах будівлі. Поки що деталі і ймовірна причина загоряння не уточнюються.

Очевидці публікують в соціальних мережах відео з місця події.

Нагадаємо, у Василькові погасили пожежу на нафтобазі, яка загорілася після авіаудару окупантів. Пожежа сталася сьогодні о 7: 27 в результаті ворожого ракетного удару.

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