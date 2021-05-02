На п'яного чоловіка, який мав при собі комуністичну символіку, складено адміністративний протокол.

Серйозних правопорушень під час масових заходів в Одесі не зафіксовано.

Читайте також"Нічого святого": у Києві блогерки курили і задували свічки в церкві (відео)Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляють у МВС.

За словами очільника поліції в Одеській області, грубих порушень громадського порядку не було.

Загалом у пам’ятних заходах взяли участь майже 3000 громадян.

На п'яного чоловіка, який мав при собі заборонену комуністичну символіку, складено адміністративний протокол. Розпочато кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Події в Одесі 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш «За єдність України». Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, де тоді відбувався футбольний матч. Але їм завадили представники «антимайдану», колона яких перегородила рух учасникам маршу. Внаслідок чого почалися масові безлади за участю проросійських і проукраїнських активістів.

Почалися зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де застрелили кілька людей, зокрема проукраїнських активістів. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок - через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

Всього у заворушеннях 2 травня загинули 48 людей, постраждали понад 200.

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Автор: Людмила Жерновська