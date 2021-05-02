Чоловік дає пояснення в райвідділі поліції. Відкрито кримінальне провадження.

В Одесі на вулиці затримано чоловіка, який був у одязі із зображенням комуністичної символіки.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській. На ньому був одяг із зображенням комуністичної символіки.

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Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Трагічні події в Одесі у 2014 році

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш «За єдність України». Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, де тоді відбувався футбольний матч. Але їм завадили представники «антимайдану», колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові безлади за участю проросійських і проукраїнських активістів. Загинуло 48 людей, постраждали понад 200.

Почалися зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька людей, зокрема проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок - через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

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Автор: Лариса Козова