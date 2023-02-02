Управління ООН з прав людини документує випадки жорстокого поводження з військовополоненими на війні в Україні.

Колишній офіцер російської армії Костянтин Єфремов, який брав участь у війні проти України, але втік за кордон, розповів про застосування жорстоких тортур стосовно українським військовополоненим.

В інтерв'ю BBC він повідомив, що був свідком допитів і жорстокого поводження з українськими полоненими солдатами. Він згадує день, коли в місто Більмак, на північний схід від Мелітополя, привели трьох військовополонених.

"Один із них зізнався, що був снайпером. Почувши це, російський полковник втратив розум. Він вдарив його, стягнув з українця штани й запитав, чи одружений він. "Так", - відповів військовополонений. - "Тоді хто-небудь принесіть мені швабру, - сказав полковник, - ми перетворимо тебе в дівчинку і відправимо відео твоїй дружині".

Відео дня

Іншим разом, розповідає Єфремов, полковник попросив ув'язненого назвати всіх українських націоналістів у його частині. "Українець не зрозумів питання. Він відповів, що це військовослужбовці морської піхоти ЗСУ. За цю відповідь йому вибили кілька зубів", - розповів російський військовий.

Єфремов каже, що український в'язень був із зав'язаними очима. "Полковник приставив пістолет до чола ув'язненого і сказав: "Я дорахую до трьох і вистрілю тобі в голову". "Він порахував, а потім вистрілив прямо біля голови, з обох сторін. Полковник почав кричати на нього. Я сказав: "Товаришу полковнику! Він вас не чує, ви його оглушили!", - згадує Єфремов.

Єфремов описує, як російський полковник наказав не давати українцям нормальну їжу, а тільки воду і сухарі. Під час іншого допиту Єфремов каже, що полковник вистрілив українцю в руку і в праву ногу під коліном.

Крім цього, Єфремов розповів, що російські окупанти масово займалися мародерством.

"Солдати і офіцери хапали все, що могли. Вони лазили по всіх літаках і проходили по всіх будівлях... Відра, сокири, велосипеди, один солдат забрав газонокосарку... Вони складали все це в свої вантажівки. Було так багато речей, що їм доводилося сидіти навпочіпки, щоб поміститися в машинах", - згадує росіянин.

В ООН підтверджують тортури і жорстоке поводження з військовополоненими українцями

Як пише BBC, Управління ООН з прав людини документує випадки жорстокого поводження з військовополоненими на війні в Україні. Було опитано понад 400 військовополонених.

"На жаль, ми виявили, що тортури і жорстоке поводження з військовополоненими мають місце... Тортури або жорстоке поводження з українськими військовополоненими мають місце практично на кожному етапі утримання під вартою", - говорить Матильда Богнер, голова групи спостерігачів ООН в Україні.

За її словами, найгірші форми тортур або жорстокого поводження з українськими військовополоненими зазвичай відбуваються під час допитів. Богнер каже, що людей можуть катувати електричним струмом та цілою низкою інших знущань, включаючи підвішування та побиття.

"Коли полонені прибувають в місця утримання, часто бувають так звані привітальні побиття. Вони також часто стикаються з недостатнім харчуванням і водою", - додає вона.

"Будь-яка форма тортур або жорстокого поводження заборонена міжнародним правом. Це неприйнятно", - каже Богнер.

Обмін військовополоненими між Україною та РФ

Як повідомляв УНІАН, українська делегація передала Росії список із 748 важкохворих та важкопоранених захисників, які перебувають у російському полоні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших переговорів з цього питання.

За даними Мінреінтеграції, протягом 2022 року з російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тис.осіб.

26 січня Дмитро Лубинець повідомив, що російська сторона не погоджується на обмін полонених всіх на всіх. Він зазначив, що агресор максимально затягує процес повернення саме героїв і героїнь, які захищали Маріуполь.

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