До його пошуків залучено майже півсотні людей, 11 одиниць техніки та гвинтокрил МІ-8.

На Закарпатті до пошуків 50-річного туриста, який заблукав на полонині Руна під час катання на снігоході три дні тому, залучили гвинтокрил та додаткових рятувальників.

Про це УНІАН повідомила речниця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.

За її словами, третю добу в Карпатах тривають пошуки 50-річного чоловіка.

"До робіт від ДСНС залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич. Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери", - уточнила Батир.

Крім того, рятувальники ухвалили рішення про здійснення пошуку з повітря за допомогою гвинтокрила МІ-8.

Читайте такожУ Карпатах другу добу шукають туриста, який загубився під час катання на снігоходах (фото)

Як повідомляв УНІАН, ввечері 4 грудня до рятувальників надійшла інформація про те, що під час катання на снігоходах у районі полонини Руна на Закарпатті, втратили орієнтир на місцевості та заблукали троє чоловіків. Двоє з них за добу повідомили, що спустилися в с. Лумшори Ужгородського району і допомоги не потребують. Пошуки третього чоловіка тривають.

Автор: Наталія Петерварі