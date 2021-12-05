Загублені чоловіки провели ніч у горах, двоє з них уже дісталися турбази, пошуки третього тривають.

Рятувальники розгорнули в Карпатах пошуки трьох чоловіків, які загубилися, коли каталися на снігоходах.

Про це УНІАН повідомила речниця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.

Учора, 4 грудня о 18:02 рятувальники отримали повідомлення про те, що під час катання на снігоходах у районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир місцевості та заблукали троє закарпатців.

"Телефонний зв'язок із громадянами періодично з'являється, отож рятувальники скеровують їх до вірного шляху, рухаючись їм назустріч", - уточнила речниця.

Батир також додала, що вчора за тими координатами, які вказали загублені туристи, їх не знайшли. При цьому вночі на цій території в горах температура повітря опустилася до -10 градусів морозу.

На ранок для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 4 гірських пошуково-рятувальних відділення з села Вишка, міста Ужгород, села Нижні Ворота та села Пилипець. Одні обстежували територію в районі полонини Руна, Ужгородського району, інші шукали в гірській місцевості поблизу села Пашківці, Жденієвської ТГ Мукачівського району.

Загалом, за даними УДСНС, до пошуків залучили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 автівках.

Вдень 5 грудня у ДСНС повідомили, що двоє з трьох загублених вийшли на зв'язок і розповіли, що вони вже на турбазі.

"І вдень, і вночі... Саме у таких погодних умовах змушені працювати рятувальники під час пошуків загублених у засніжених горах. О 13:10 двоє осіб вийшли на зв'язок та повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" села Лумшори Ужгородського району. Станом на 13:20 пошуки ще однієї особи продовжуються (ускладняються сильним густим туманом) в районі полонини Руна Ужгородського району. Загубленого шукають 4 відділення ГПРВ ДСНС: 2 пошукові групи, з яких 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автівках" , - йдеться в повідомленні.

Чоловік, якого шукають, виходив на зв'язок з двома своїми друзями, тож відомо, що він живий і перебуває десь на Воловеччині.

Читайте такожЧоловік випадково виростив зуб у власному носі (фото)Як повідомляв УНІАН, 1 грудня синоптики попередили про те, що в Закарпатській області упродовж найближчих трьох діб очікують на погіршення погодних умов, зокрема, на сильні дощі, снігопади, пориви вітру та пониження температури до 17 градусів морозу в гірській частині регіону.

Рятувальники закликали туристів не підійматися у ці дні в гори, оскільки значні перепади температури створюють ризики для людей.

У ДСНС попереджали, що у високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

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Автор: Наталія Петерварі