Його тіло виявили за 200 метрів від перевернутого снігохода, на якому він катався.

У Карпатах рятувальники спільно з волонтерами виявили тіло 50-річного чоловіка, який зник під час катання на снігоході три дні тому.

Про це УНІАН повідомила речниця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.

"О 13:53 одна з пошукових груп відшукала тіло 50-річного чоловіка, який заблукав на полонині Руна Ужгородського району під час катання на снігоході. Його знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода", - розповіла вона.

За її інформацією, усього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 90 чоловік та 33 одиниці техніки, із них 55 рятувальників і 35 волонтерів. Разом вони протягом трьох діб обстежували гірські схили. Також сьогодні для огляду території з повітря піднімався гелікоптер МІ-8.

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Пошуки зниклого туриста в горах на Закарпатті: що відомо

Ввечері 4 грудня до рятувальників надійшла інформація про те, що під час катання на снігоходах у районі полонини Руна на Закарпатті втратили орієнтир на місцевості та заблукали троє чоловіків. Двоє з них за добу повідомили, що спустилися в с. Лумшори Ужгородського району і допомоги не потребують. Пошуки третього чоловіка тривали протягом трьох діб.

Автор: Наталія Петерварі