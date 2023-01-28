У серпні 2022 року під час бойових дій поблизу села Приютне Запорізької області військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон.

У Запорізькій області до 15 років ув'язнення засуджено ще одного бойовика "ДНР".

Як повідомив Офіс генпрокурора, прокурори в суді довели, що в лютому 2022 року житель Шахтарська, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного "ДНР".

На посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік виконував злочинні накази військового керівництва РФ, зокрема здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах.

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Також він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України у Пологівському районі, а у серпні 2022 року під час бойових дій поблизу с. Приютне Запорізької області військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон.

"За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури вироком суду бойовика так званої "ДНР" визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна", - розповіли в ОГПУ.

Колаборанти і зрадники в Україні

СБУ затримала в Одесі колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії. З'ясувалося також, що її родичі у складі так званої "ДНР" воюють проти української армії.

А в Харківській області викрили чоловіка, який закликав односельців підтримувати агресію росіян. Він публічно підтримував російську окупацію України і схвалював дії Путіна.

Також СБУ викрила прихильника "Новоросії", який піднімав прапор РФ над мерією Харкова.

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