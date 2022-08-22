Є висока імовірність нових ворожих ракетних ударів, попередили в Одеській обласній військовій адміністрації.

В Одеській області продовжується контрдиверсійна операція, затримано кілька осіб.

Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до роботи розвідувальних диверсійних груп супротивника чи до дій колаборантів, розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

"У регіоні триває контрдиверсійна операція, є кілька затриманих людей, чия причетність до розвідувальнох диверсійних груп противника та до дій колаборантів зараз перевіряється, і інформацію повідомлять трошки пізніше", - сказав він.

Братчук також попередив, що є висока імовірність завдання супротивником ракетних ударів.

"…ворог намагатиметься нас атакувати як з Чорного моря, так і з берегів тимчасово окупованого Криму, активно може діяти і ворожа авіація, тому - мінімум правило двох стін та двох виходів і, звичайно, треба йти до укриття", - попередив спікер ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники не раз обстрілювали Одещину, були жертви. Наприкінці квітня стало відомо, що на частині території Одещини проводили планові контрдиверсійні заходи. Наприкінці травня повідомлялося про затриманих можливих посіпак ворога.

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