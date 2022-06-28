З 1989 року завод не випускає військових машин, лише авто для цивільних.

Одна з російських ракет, яку 27 червня російська армія випустила по місту Кременчук, поцілила по території "Кременчуцького заводу дорожніх машин ("Кредмаш")".

Серед працівників поранених немає, повідомив Суспільне. Полтава голова наглядової ради приватної установи Микола Данилейко.

Через влучання ракети частково зруйнована інфраструктура. Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху, уточнив він.

За словами очільника заводу, там з 1989 року не випускають військових машин, лише авто для цивільних.

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше з'ясувалося, що торговий центр не закрився під час повітряної тривоги. Для розглядів в місто приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

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