До Кременчука приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

У Кременчуці адміністрація ТРЦ "Амстор" не закривала його під час повітряної тривоги, яка була оголошена в той момент.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький у своєму Facebook.

"Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстора" повідомила в чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде закриватися під час повітряної тривоги. Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць масового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітряної тривоги", - зазначив Малецький.

Тим часом до Кременчука для розглядів приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.