Таку атаку не могли здійснити люди, це - скоти, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар окупаційних військ по Вінниці зухвалим актом російського терору.

Про це Зеленський сказав під час звернення до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні.

Він нагадав, що сьогодні вранці російські військові запустили ракети по Вінниці.

"Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у дві громадські будівлі, розбиті житлові будинки, медичний центр - у ньому пожежа. Палали машини, трамваї. Це - зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди, це - скоти", - наголосив президент.

Нагадаємо, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Станом на 16:30 було відомо, що загинула 21 людина (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 (34 - у тяжкому стані).

Безвісти зниклими вважаються 46 людей.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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