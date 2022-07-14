У важкому стані знаходяться 34 особи, зазначили у ДСНС.

У четвер, 14 липня, кількість жертв ворожого ракетного удару по Вінниці зросла до 21 особи.

У важкому стані перебувають 34 постраждалі особи, йдеться у Telegram-каналі ДСНС України.

За даними відомства, після ворожої атаки за меддопомогою звернулася 91 особа, 52 людини госпіталізовані, зокрема, чотири дитини.

Крім того, пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

"Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній", - уточнили рятувальники.

Зазначається, що на місці від ДСНС залучено 319 осіб та 33 одиниці техніки. Також працювали піротехніки, кінологи й психологи.

Нагадаємо, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Згодом стало відомо про загибель 20 людей, з них три жертви - діти.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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