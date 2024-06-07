Розбудова прикордонної інфраструктури є необхідною частиною інтеграції України до ЄС та покращення логістики, зазначив Шмигаль.

Україна завершила модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна також затвердила угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Також угода розширює рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.

"Виділили додаткові 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів", - зазначив прем'єр-міністр. Відео дня

Він наголосив, що розбудова прикордонної інфраструктури є необхідною частиною інтеграції України до Європейського Союзу та покращення логістики.

Ситуація на українському кордоні

4 червня до другої половини дня 6 червня польські фермери планували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Очікувалася повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

7 червня на кордоні України з Польщею у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" було розблоковано рух вантажівок.

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