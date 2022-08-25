Таким способом Рух опору нагадав, що Донбас, Харківщина і Херсонщина - це Україна.

Рух опору привітав жителів окупованих міст Донбасу, Харківщини та Херсонщини з Днем Незалежності України.

Унікальними кадрами поділилося Головне управління розвідки Міноборони України.

Активісти Руху опору на честь Дня Незалежності уставили українські прапори над окупованими Маріуполем, Мирним та Балаклією.

"Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі. Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни", - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч Україна святкувала особливий День Незалежності. У 31-річницю наша країна особливо цінує це свято. Синьо-жовті прапори майорять в усьому світі, а найвпливовіші політики та лідери надсилають привітання українському народу. УНІАН підготував підбірку найщиріших вітань.

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