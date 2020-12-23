Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16-20 грудня.
«Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює «рейтинг проблем», - йдеться в результатах.
Вказується, що загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% опитаних бачать причиною - війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%.
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Як проводилось опитування
- Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).
- Похибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.
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