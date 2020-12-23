Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус.

Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16-20 грудня.

«Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює «рейтинг проблем», - йдеться в результатах.

Вказується, що загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% опитаних бачать причиною - війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%.

Читайте такожБільшість українців підтримують напрямок на євроінтеграцію - опитування

Як проводилось опитування

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Похибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров