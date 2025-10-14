Країна повинна зайнятися адаптацією тих, хто вже мешкає на її території, вважає польський посадовець.

Польща опинилася на межі своїх можливостей у прийомі українських біженців. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF24.

"Вчора я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що "в цілому ми є відкритим суспільством, але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми". І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Я думаю, що в цьому сенсі ми вже перебуваємо у кінці шляху. Ми більше не можемо прийняти", - сказав Пшидач.

На запитання ведучого, чи означає це, що Варшава не буде більше приймати українських біженців, польський посадовець ухилився від прямої відповіді.

"Тут потрібно перш за все почати їх інкультурувати. Це відбувається через освіту, але, звісно, не можна допустити ситуації, за якої будуть створюватися якісь окремі округи. Але вони створюються, це відбувається в цілому у Польщі. Тому я кажу, що не можна допустити цього", - додав Пшидач.

Українські біженці в Європі

Як повідомляв раніше УНІАН, більшість українців збираються залишитися в Фінляндії після війни. Про це свідчать результати дослідження, які проводилися на замовлення МВС країни. Зазначається, що тільки 6% українців планують повернутися додому, 66% респондентів відповіли, що збираються залишитися у Фінляндії. Водночас 26% опитаних зазначили, що ще не визначилися, чи повернуться в Україну.

Стало відомо, що Швейцарія обмежує статус захисту для українських біженців з деяких регіонів. Там пообіцяли, що поки не скасовуватимуть статусу захисту S (швидкий притулок без проходження тривалих процедур), але тепер заявників розглядатимуть по-різному залежно від регіону, з якого вони прибули. Тепер повернення у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області, а також на Закарпаття вважається розумним. У зв'язку з цим статус захисту S буде обмежений особам із цих регіонів.

Також ми писали, що ЄС узгодив, як завершуватиме тимчасовий захист для українців. Європейська Рада нещодавно опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту біженців з України. Зазначалося, що їм потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну. Держави ЄС сприятимуть інтеграції тих, хто залишиться, та допомагатимуть із реінтеграцією в Україні для тих, хто повернеться.

