Загалом впродовж літа загальна кількість людей з України у Німеччині зросла.

Кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, за останні тижні значно зросла. Це пов'язано зі скасуванням заборони на виїзд для українських чоловіків призовного віку від 18 до 22 років, передає Welt.

Як повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ німецьким газетам Funke Mediengruppe, кількість таких шукачів притулку в Німеччині збільшилась з приблизно 100 на тиждень до приблизно 1000 осіб. За її словами, поки неможливо оцінити, наскільки це "тимчасове явище".

Водночас відомо, що впродовж літа загальна кількість людей з України у Німеччині зросла. Як зазначили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини, у травні через реєстраційну систему "Free" було розподілено 7961 українця, у серпні - 11 277, а у вересні - 18 755.

"На відміну від шукачів притулку, особи, які шукають захисту з України, отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соціальних виплат", - нагадали у Welt.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон - що відомо

Як писав УНІАН, наприкінці серпня Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років. Для цього необхідно мати з собою паспорт, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (допускається також в електронній формі), який необхідно буде пред'явити на вимогу працівника ДПСУ (Державної прикордонної служби).

28 серпня чоловіків 18-22 років почали випускати за кордон. Після цього чоловіки 18-22 років розповіли BBC, чому виїжджають з України.

Водночас Прикордонна служба Польщі в кінці вересня повідомила, що за цей місяць було зареєстровано майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків, які намагалися перетнути кордон сусідньої країни. Проте невідомо, чи всім 53 тисячам вдалося перетнути кордон.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", - зазначили прикордонники.

