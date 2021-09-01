Всього в Афганістані евакуації очікують ще близько 200 осіб.

Понад 200 громадян України все ще перебувають у захопленому талібами Афганістані, хоча раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вивезли всіх, хто цього хотів. Вони звернулися до президента Володимира Зеленського, бо не можуть повернутися додому.

Відповідне відеозвернення опубліковано на Youtube-каналі "Заборона".

У ролику видно десятки чоловіків з українськими прапорами та паспортами. За їхніми словами, вони не змогли потрапити на евакуаційні рейси, але все ще хочуть повернутися додому.

"Тут навколо мене всі громадяни України, у них всі паспорти. Ми знаходимося в Кабулі в дуже небезпечній ситуації", - розповів чоловік, на ім'я Сафі Замаром.

Читайте такожБайден про виведення військ з Афганістану: був час покласти край цій війніВін стверджує, що поруч з ним близько 30 українців, але всього охочих полетіти з Афганістану близько 60. При цьому у них є сім'ї, дружини та діти.

Чоловік розповів, що їм не вдалося потрапити на евакуаційні рейси через загрозу терактів. Їх зупиняли й обшукували таліби. Крім того, у них було всього 50 хвилин, щоб дістатися до аеропорту, але цього часу було занадто мало.

Евакуація з Афганістану

Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з Афганістану.

США і європейські країни почали евакуацію своїх громадян. Станом на 29 серпня в Україну вже прибуло шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.

31 серпня в МЗС України заявили, що опрацьовуватимуть нові маршрути евакуації громадян. Евакуацію українців з Афганістану планують продовжувати після 31 Серпня.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, близько 200 громадян України просять евакуації, але ситуація постійно змінюється.

Автор: Анастасія Горбачова