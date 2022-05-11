Пропонується встановити штрафи за порушення обмежень щодо продажу ліків під час воєнного стану.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану (№7356).

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту.

Ним пропонується встановити, що порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн).

Порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану пропонується карати попередженням або накладенням штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн) і на посадових осіб - від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн).

Серед іншого, пропонується встановити, що порушення комендантської години у межах прикордонної смуги тягне за собою попередження або накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн).

Також законопроектом пропонується встановити, що порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. грн) з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Серед іншого, законопроектом встановлюється, що порушення встановлених обмежень щодо реалізації (відпуску) лікарських засобів під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 5 тис. 100 грн) з конфіскацією лікарських засобів та виручки, одержаної від їх продажу.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині та Івано-Франківщині скоротили комендантську годину.