Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився радісною новиною у себе у Facebook і зізнався, що плакав, коли дізнався про це.

Українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка включили до списку 50 людей, які змінюють світову гастрономію #50Next.

Про це сам Клопотенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«В мене просто шок. Я серед 50 людей, що змінюють майбутнє світової гастрономії. Я маю щось написати, але не знаю, що зазвичай у таких випадках пишуть. От я у світовому ренкінгу. Я та ще 49 людей з різних країн. Поміж 7 мільярдів. Я плакав, коли дізнався про це. Потім випив ігристого. Трохи розлив на себе, бо руки жесть як тремтіли. Це дофіга більше, ніж просто мрія», - поділився емоціями шеф-кухар.

За його словами, наприкінці 2020 року він поставив собі за мету потрапити до рейтингу The World's 50 Best Restaurants – рейтинг найкращих ресторанів світу.

Читайте такожЄвген Клопотенко: На святковому столі має бути круте щось одне. Все інше – це елементи. Наприклад, простий гарнір, але дорога гуска чи шматок червоної риби«Якщо ти там, то ти топ. Це мрія кожного шефа. Бо там у партнерах - Basque Culinary Center, один з найавторитетніших кулінарних закладів. І от The World's 50 Best Restaurants цього року утворили ренкінг #50Next. Він не про ресторани, а про людей, що впливають на світову гастрономію. І я серед цих людей. Автори ренкінгу самі зв'язалися зі мною і попросили заповнити анкету.

Клопотенко окремо пишається тим, що він він – єдиний представник у рейтингу з усіх пострадянських країн.

«Наступний крок - увійти до рейтингу The World’s 50 Best Restaurants та зробити українську кухню однією з найпопулярніших у світі», - ділиться планами шеф-кухар.

Хто такий Євген Клопотенко

Євген Клопотенко - відомий український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен і телеведучий. Отримав всеукраїнську популярність завдяки перемозі в телепроекті «Майстер-Шеф». Як повідомляє Вікіпедія, засновник соціального проекту «Нове шкільне харчування» зі зміни культури харчування «Cult Food», співзасновник ресторану «Сто років тому вперед», автор популярного в Україні кулінарного сайту.

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Автор: Тарас Сидоржевський