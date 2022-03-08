Відправлення здійснюватиметься двічі на день з причалів морського вокзалу Ізмаїла.

Українське Дунайське пароплавство (Одеська область) безкоштовно переправлятиме до Румунії біженців з України.

Про це повідомила прес-служба підприємства.

Зазначається, що з 9 березня розпочинаються безкоштовні пасажирські перевезення жінок, дітей і чоловіків, старших 60 років, за маршрутом Ізмаїл (Одеська область) – Тулча (Румунія).

Відправлення здійснюватиметься двічі на день з причалів морського вокзалу міста Ізмаїл.

Зокрема, посадка в Ізмаїлі – о 08:00 та 14:00, прибуття до Румунії – о 10:30 та 15:30.

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