Перевезення розпочнуться 9 березня / Фото УНІАН
Українське Дунайське пароплавство (Одеська область) безкоштовно переправлятиме до Румунії біженців з України.
Про це повідомила прес-служба підприємства.
Зазначається, що з 9 березня розпочинаються безкоштовні пасажирські перевезення жінок, дітей і чоловіків, старших 60 років, за маршрутом Ізмаїл (Одеська область) – Тулча (Румунія).
Відправлення здійснюватиметься двічі на день з причалів морського вокзалу міста Ізмаїл.
Зокрема, посадка в Ізмаїлі – о 08:00 та 14:00, прибуття до Румунії – о 10:30 та 15:30.