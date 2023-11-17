Висока вартість житла та неповна зайнятість є проблемами для новоприбулих

Канада вже давно є улюбленим напрямком для іммігрантів, які шукають кращого життя в цій країні. Майже чверть усіх канадців є іммігрантами, а з початку війни країна прийняла майже 200 тисяч українських біженців. Водночас, як пише Bloomberg, високі ціни у канадських мегаполісах змушують багатьох з них повертатися додому.

Як зазначають у соціальних службах, новоприбулі громадяни в Канаді найбільше страждають від підвищення цін, особливо на житло. Хоча однієї основної причини для повернення українців додому немає, але високі витрати є одним з найбільш згадуваних факторів.

"Людина не в змозі знайти гроші, але їй потрібно платити за дуже високу оренду, продукти… І такі витрати сильно б’ють по кишені іммігранта. Ні роботи, ні грошей, повертаються в Україну, де все знайоме", - зазначають представники соцслужб.

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Такі тенденції підтверджуються новими дослідженнями, які свідчать про те, що за останні роки все більше приїжджих вирішили залишити Канаду, оскільки погіршення доступності житла, напружена система охорони здоров’я та неповна зайнятість викликають розчарування у можливостях, які пропонує країна.

Однією з найбільших проблем є вартість оренди житла. Так, вартість оренди квартир у Торонто становить 2614 канадських доларів, що дорівнює майже повному доходу до оподаткування людини, яка працює повний робочий день за мінімальну зарплату.

Інші витрати також зростають. Хоча інфляція сповільнюється, вона все ще становить 3,8%, "занадто високо для комфорту". У вересні витрати на продукти зросли на 5,8% на рік, тоді як на газ ціни підскочили на 7,5%.

За даними групи соціальних служб Operation Ukrainian Safe Haven, основна частина українських іммігрантів у Канаді зосереджена в Онтаріо, найбільш густонаселеній провінції країни. Згідно з даними про фінансову допомогу, 40% останніх українських іммігрантів оселилися в Онтаріо, 21,4% осіли в Альберті, а 10,3% поїхали в Манітобу.

Українські біженці - новини

Раніше повідомлялося, що Канада запустить програму для постійного проживання українських біженців. Право на участь у ній матимуть українці, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в цій державі.

За даними Євростату, станом на 30 вересня 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 186,17 тисяч осіб, які залишили Україну з початку війни. Основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина, Польща і Чехія.

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