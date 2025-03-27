Трохи менше стресу відчувають поляки, німці та італійці.

Офісні працівники в Україні відчувають стрес набагато частіше, ніж люди, які працюють у країнах Європейського Союзу. У дослідженні Gradus Research повідомляють, що близько 78% українських офісних працівників заявляли про сильну нервозність або про відчуття стресу.

У Польщі про таку проблему повідомляли 61% працівників, у Німеччині - 60%, в Італії - 58%, пише Forbes. В Іспанії та Нідерландах кількість працівників, які відчувають стрес, має найбільший розрив з Україною. Там про подібні проблеми заявляло лише 42% осіб із цієї категорії.

При цьому повідомляється, що більшою мірою стрес відчуває саме молодь - від 25 до 34 років (62%). З 35 до 44 років - 53%; з 45 до 55 - 51%.

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"На відміну від зумерів, мілленіали та іксери, наприклад, уже мають за плечима досвід ковіду та переходу на віддалений формат роботи, тож для них виклики воєнного часу та стан невизначеності вже меншою мірою є стрес-факторами", - підкреслює директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Найголовнішим чинником стресу в Україні є соціально-політична ситуація. Після неї в списку йдуть робота і пов'язані з нею питання, фінансові проблеми тощо.

Про що ще заявляють українці - опитування

Раніше УНІАН повідомляв, скільки українців виступають за подальшу боротьбу з РФ навіть без США. Опитування проводилося протягом 12-22 березня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Крім того, результати іншого опитування показали, як українці ставляться до "мирних" вимог Путіна. Абсолютна більшість українців - майже 78% - проти відведення Збройних сил України з чотирьох областей.

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