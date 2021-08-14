Загін українських пожежників продовжує допомагати грецьким колегам у гасінні масштабних лісових пожеж у цій країні.
Головне управління ДСНС у Києві поділилося у соцмережі світлиною наших пожежників, які вже тиждень працюють у Греції.
"У Греції справжня спека, а наші хлопці завжди у бойовій готовності та під пильним наглядом лікаря медичного центру ДСНС Євгенії Менжуліної. Нашим рятувальникам наснаги та сил, у боротьбі з вогнем у Греції, а вам дорогі читачі - безпечних і гарних вихідних", - побажали у ДСНС.
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Рятувальники також показали, як гасили окремі осередки пожеж в лісових масивах поблизу населених пунктів Елініка та Каматріадес. Упродовж дня ліквідовано осередки пожеж на загальній площі 3,2 га, роботи тривають.
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