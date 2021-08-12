Фахівці NASA створили карту лісових пожеж, яка в реальному часі показує ситуацію із загоряннями.
Так, станом на 12 серпня, вогнем охоплено 5 з 6 континентів. Не горить лише в Антарктиді.
Згідно з даними карти, вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар та Індонезія.
Пожежі в Туреччині
У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.
У Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.
У мережі показали Туреччину до і після пожеж.
Пожежі в Греції
Пожежі в Греції спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.
Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.
Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.
Уряд України 5 серпня прийняв рішення відправити для гасіння пожеж сто рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з десяти областей країни.
Пожежі в Алжирі
Лісові пожежі в Алжирі виникли в гірських районах на схід від столиці країни і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.
Щонайменше 25 Алжирських солдатів і 17 мирних жителів загинули в результаті лісових пожеж на схід від столиці Алжиру. Ще кілька солдатів постраждали при гасінні пожеж в лісовому районі Кабілія.
Ускладнює боротьбу з вогнем сильна спека. Так на сьогодні, 11 серпня, в Алжирі прогнозується +46 градусів.
Міністр внутрішніх справ Камел Бельджуд заявив, що близько 50 загорянь мали "кримінальне походження".
Пожежі в Каліфорнії
Як повідомляв УНІАН, масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії.
Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави і сильної спеки. Пожежі вже знищили десятки споруд і вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.
До боротьби з вогнем залучили 5 тисяч пожежників. Місцями через сильне задимлення не видно навіть неба і сонця.