Місцями цілі регіону "червоні" від кількості загорянь.

Фахівці NASA створили карту лісових пожеж, яка в реальному часі показує ситуацію із загоряннями.

Так, станом на 12 серпня, вогнем охоплено 5 з 6 континентів. Не горить лише в Антарктиді.

Згідно з даними карти, вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар та Індонезія.

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

У мережі показали Туреччину до і після пожеж.

Пожежі в Греції спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Уряд України 5 серпня прийняв рішення відправити для гасіння пожеж сто рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з десяти областей країни.

Лісові пожежі в Алжирі виникли в гірських районах на схід від столиці країни і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.

Щонайменше 25 Алжирських солдатів і 17 мирних жителів загинули в результаті лісових пожеж на схід від столиці Алжиру. Ще кілька солдатів постраждали при гасінні пожеж в лісовому районі Кабілія.

Ускладнює боротьбу з вогнем сильна спека. Так на сьогодні, 11 серпня, в Алжирі прогнозується +46 градусів.

Міністр внутрішніх справ Камел Бельджуд заявив, що близько 50 загорянь мали "кримінальне походження".

Як повідомляв УНІАН, масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії.

Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави і сильної спеки. Пожежі вже знищили десятки споруд і вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.

До боротьби з вогнем залучили 5 тисяч пожежників. Місцями через сильне задимлення не видно навіть неба і сонця.

Автор: Катерина Лиманська