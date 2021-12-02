Наразі 4-річна дівчинка лікується в Національному інституті раку.

Особовий склад зведеної самохідної артилерійської батареї 2С19 "Мста-С" бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича передав свою премію за перемогу у конкурсі на найкращу артилерійську батарею ЗСУ на лікування 4-річної Соломії Пахолівецької з міста Бердичева.

Наголошується, що до війська ця сім’я не має жодного стосунку, пише АрміяInform.

"Маленька дівчинка важко захворіла, і діагноз невтішний - нейробластома 4-ї стадії з ураженням лімфатичної системи", - розповів прес-офіцер бригади Олег Калашніков. - "Різке погіршення самопочуття Соломії почалося навесні цього року, коли вперше збільшився надключичний лімфатичний вузол. Батьки неодноразово зверталися до сімейного лікаря, але ефекту це не давало. А потім виявилося, що лікування потребує значних коштів, яких молода сім’я не має".

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З квітня по червень дівчинка проходила лікування в Житомирській обласній дитячій лікарні, де була проведена перша операція з часткового видалення надключичного лімфовузла. Згодом понад місяць маленька Соломія лікувалася в "Охматдиті", де провели другу операцію з видалення надключичного лімфатичного вузла ліворуч і врешті встановили діагноз. Після цього дівчинка лікується в Національному інституті раку.

У військовій частині розказали, що дитині провели вісім курсів лікування хімієтерапії. За результатами клінічних аналізів та комп’ютерної томографії виявлено пухлину. Наразі вона неоперабельна, тому за висновками консиліуму було вирішено до кінця листопада приступити до аутологічної трансплантації кісткового мозку.

Зараз Соломія проходить необхідні для подальшого лікування обстеження, а також лікування в київській стоматологічній клініці "Доктор Зуб". В перспективі, після трансплантації кісткового мозку, дитині буде проведено операцію з видалення пухлини в інституті раку. Необхідно також провести дослідження з MIBG розчином та імунотерапію, але, на жаль, ці методи лікування нейробластоми в Україні не проводяться.

Військові дуже сподіваються, що знайдуться ще небайдужі люди, які продовжуватимуть допомагати цій сім’ї у боротьбі з підступною недугою.

Нагадаємо, ще у 2017 році у Європі схвалили першу імунотерапію нейробластоми.

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Автор: Вікторія Гордієнко