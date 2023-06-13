Поранені солдати з України можуть бути змушені самі платити за рахунками після лікування в Німеччині через бюрократичну тяганину.

Німеччина обіцяла оплатити лікування поранених українців, але рахунки іноді оплачують некомерційні організації і навіть самі солдати.

Про це пише Politico. За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, близько 750 поранених українців були доставлені до Німеччини для лікування за час війни. У Європі загалом перебувають близько 2250 пацієнтів із України.

У документі Міністерства охорони здоров'я Німеччини, який є в розпорядженні Politico, Берлін пообіцяв, що всі поранені цивільні й військові з України повинні мати швидкий і легкий доступ до якісної медичної допомоги після їхнього прибуття до країни - без необхідності нести будь-які витрати особисто. Але організацію та фінансування невідкладної медичної допомоги в деяких регіонах країни були змушені взяти на себе приватні групи.

Однією з таких організацій є некомерційна група MediCare Hubs Kyiv зі штаб-квартирою в Берліні. Її представник сказав, що розгляд справи в Німеччині може "затягнутися на кілька тижнів. Це залишає поранених солдатів і госпіталі в невизначеності щодо того, хто в кінцевому підсумку повинен буде покрити витрати".

Іноді це означає, що "їх доставляли до Німеччини під помилковими обіцянками", додав представник організації.

Для поранених солдатів із України необхідно перевірити їхнє право на отримання соціальних виплат - попри обіцянку швидкого, легкого й безкоштовного доступу до якісної медичної допомоги. Про це йдеться в документі Міністерства охорони здоров'я, у якому не згадується виняток для військових. Міністерство праці в своєму листі роз'яснює, що право на отримання допомоги має перевірятися "в кожному окремому випадку".

Однак ці перевірки можуть зайняти кілька тижнів, оскільки лікування може бути оплачено німецькими фондами соціального забезпечення лише за наявності окремої довідки - по суті, дозволу на перебування, що дозволяє пораненому українцю залишитися в країні. Винятків із цього правила немає.

Один із медпрацівників берлінської лікарні на умовах анонімності розповів Politico про офіцера української армії з ампутаційною травмою. За словами медика, німецькі чиновники пообіцяли військовослужбовцю, що протягом чотирьох тижнів йому виготовлять протез, і Німеччина покриє всі витрати. Солдат був доставлений до Берліна наприкінці 2022 року і провів три тижні в лікарні, поки йому не призначили двох соціальних працівників, які повинні допомогти з бюрократичними питаннями.

Їм знадобилося ще два тижні, щоб зареєструвати військового в центрі прибуття українських біженців у Берліні. Весь цей час той перебував у госпіталі без номера медичної страховки. Потім влада видала йому довідку, необхідну для початку процедури отримання соціальної підтримки на лікування. З моменту видачі остаточного дозволу на перебування, який він отримав пізніше, витрати на охорону здоров'я повинні покриватися особисто, якщо не може бути подана успішна заява на отримання пільг.

Як пише Politico, в цьому випадку місцевий чиновник кілька тижнів перевіряв, чи є в українського офіцера або його дружини майно в Україні і гроші в банку, - і відмовлявся вірити, що доступ до банківського рахунку неможливий. Чиновник також припустив, що чоловік міг оформити заявку на отримання медичної допомоги від української армії через посольство.

Через кілька тижнів відділ соціальних служб визнав себе не відповідальним і передав справу солдата в місцевий центр зайнятості. І після більш ніж тримісячного перебування в Німеччині солдат, який приїхав до Берліна тільки з рюкзаком, повернувся в Україну із протезом ноги. У той час як лікування в лікарні покривалося німецьким медичним страхуванням, витрати на протез і примірку не були оплачені Німеччиною, і рахунок досі не оплачений.

Канцелярія Олафа Шольца повідомила Politico, що "витрати покриваються, якщо виконуються попередні умови відповідно до положень Кодексу соціального забезпечення" і "питання покриття витрат визначається в кожному конкретному випадку".

У МОЗ Німеччини заявили, що "всі біженці, які потребують допомоги, і евакуйовані хворі з України, у тому числі військові, мають право на пільги... одержувачі пільг отримують доступ до обов'язкового медичного страхування". Відповідальність за це лежить на місцевих органах влади та центрах зайнятості, додали в Міністерстві.

Представник МОЗ також повідомив, що місцева влада відмовляла в допомозі українським військовим к "кількох окремих" випадках. "Між залученими сторонами на федеральному рівні та рівні земель ведуться обговорення про те, як діяти в цих випадках в інтересах постраждалих", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Уряд уже деякий час знає про цю проблему, про що свідчить документ Міністерства внутрішніх справ від липня 2022 року, отриманий Politico. Оскільки задовільного рішення не знайшлося, згідно з документом, евакуація українців до Німеччини була навіть тимчасово припинена.

Як повідомляв Politico у травні, мер Києва Віталій Кличко запросив у свого колеги в Берліні запевнення в тому, що Україна зможе безпечно відправити поранених солдатів до столиці Німеччини, знаючи, що їхні медичні витрати будуть покриті. Але хоча мер Берліна Кай Вегнер пообіцяв, що за таке лікування будуть платити, загальнонаціонального рішення не передбачається.

Уряд землі Берлін заявив, що "подальші форми підтримки" будуть обговорені з міністром оборони Борисом Пісторіусом "у найближчому майбутньому".

На запитання, чи можливе небюрократичне загальнонаціональне рішення, Міністерство оборони, яке керує військовими госпіталями, задіяними в цьому питанні, відповіло, що рішення, "котре покриває витрати... відповідає інтересам усіх нас, у тому числі з урахуванням окремих випадків". Але пошук рішення не є обов'язком Міністерства оборони, сказав його представник.

Міністерство праці, яке зазвичай займається питаннями соціального забезпечення, заявило, що за цю тему відповідає міністерство охорони здоров'я. Відповідаючи на запитання Politico на початку червня, Міністерство охорони здоров'я заявило, що проблема витрат входить у сферу відповідальності Міністерства праці. Минулого тижня МОЗ надіслало оновлену відповідь, у якій сказано, що якщо соціальна допомога підтверджується місцевою владою, люди "зазвичай" стають обов'язковими учасниками німецької системи медичного страхування, а Центри зайнятості сплачують внески.

Але жодне міністерство не змогло повідомити Politico, скільки випадків лікування вже було оплачено, а скільки ні.

Лікування українських військових за кордоном

Як повідомляв УНІАН, 2,5 тисячі українських захисників зможуть проходити лікування та реабілітацію в Польщі. Таку пропозицію під час зустрічі з президентом України озвучив у лютому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Також ЗМІ стало відомо, що Японія прийме на лікування поранених українських солдатів. Деяка кількість українських бійців прибудуть на лікування в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо вже в червні.

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