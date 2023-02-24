Відповідну пропозицію під час зустрічі з президентом України озвучив прем'єр-міністр Польщі.

2,5 тис. українських захисників зможуть проходити лікування та реабілітацію в Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким сьогодні в Києві.

"Є пропозиція від прем'єр-міністра щодо 2,5 тис. наших військових - вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі. Я дуже дякую", - сказав Зеленський.

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За словами президента, сьогодні вони з Моравецьким відвідали один із київських госпіталів, де проходять лікування поранені захисники України.

"Дійсно, поки триває війна, ми повинні посилюватися такими партнерами і такими можливостями. Я впевнений, що це залишиться в історії народів доброю пам'яттю", - зазначив глава держави.

Лікування військових за кордоном

В липні минулого року стао відомо, що Україна домовилась з Польщею про лікування поранених українських військових. Тоді зазначалось, що Міноборони працює з ЄС за спільними програмами щодо надання допомоги у лікуванні військових, також проводиться робота з налагодження контактів окремо з кожною країною.

Україна з початку повномасштабного вторгнення російських військ отримала від західних партнерів ліків, медичних виробів та медичного обладнання на 11 млрд грн.

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